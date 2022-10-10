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РФ вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури Львівщини

Ракетний удар

У Львові та області вранці 10 жовтня прогриміли вибухи. Окупанти вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури

Про це повідомили очільник ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.

«Офіційно: зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом. Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу», — наголосив Козицький.

Про вибухи у Львові написав і Садовий.

«У Львові чути вибухи!! Працює ППО. Залишайтесь в укриттях!» — зазначив він.

Навчання у школах Львова сьогодні дистанційне. Онлайн-урок почнеться за годину після завершення тривоги.

У деяких районах міста та області зникло світло, також є перебоїв зі зв’язком та інтернетом.

«Перебої з мобільним зв‘язком в місті — тимчасові. Оператор каже, що зараз відновить», — наголошує Садовий.

10 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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