РФ вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури Львівщини

Про це повідомили очільник ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.

«Офіційно: зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом. Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу», — наголосив Козицький.

Про вибухи у Львові написав і Садовий.

«У Львові чути вибухи!! Працює ППО. Залишайтесь в укриттях!» — зазначив він.

Навчання у школах Львова сьогодні дистанційне. Онлайн-урок почнеться за годину після завершення тривоги.

У деяких районах міста та області зникло світло, також є перебоїв зі зв’язком та інтернетом.

«Перебої з мобільним зв‘язком в місті — тимчасові. Оператор каже, що зараз відновить», — наголошує Садовий.