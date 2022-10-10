 
«  
  »

РФ підтягує резерви у напрямку просування ЗСУ на Півдні

окупанти танк

Окупаційні війська РФ стягують живу силу й техніку на напрямок просування Збройних Сил України на Півдні

Про це повідомляють в ОК «Південь» у фейсбуці.

Сили оборони продовжують активні дії, а противник веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі.

«Ворог наносить системне вогневе ураження по наших позиціях, застосовує армійську авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію й міномети вздовж лінії бойового зіткнення і по прилеглих громадах. Тилові райони продовжує атакувати нетиповим використанням зенітно-ракетних систем С-300, ракетними ударами з неба та дронами-камікадзе», — йдеться в повідомленні.

Для запобігання просування українських військ окупанти мінують місцевість.

Наголошується, що на напрямок просування українських Сил оборони ворог підтягує резерви – близько 200 військовослужбовців та до трьох десятків одиниць бойової техніки.

10 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  