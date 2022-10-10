РФ підтягує резерви у напрямку просування ЗСУ на Півдні

Про це повідомляють в ОК «Південь» у фейсбуці.

Сили оборони продовжують активні дії, а противник веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі.

«Ворог наносить системне вогневе ураження по наших позиціях, застосовує армійську авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію й міномети вздовж лінії бойового зіткнення і по прилеглих громадах. Тилові райони продовжує атакувати нетиповим використанням зенітно-ракетних систем С-300, ракетними ударами з неба та дронами-камікадзе», — йдеться в повідомленні.

Для запобігання просування українських військ окупанти мінують місцевість.

Наголошується, що на напрямок просування українських Сил оборони ворог підтягує резерви – близько 200 військовослужбовців та до трьох десятків одиниць бойової техніки.