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Окупанти масово вивозять свої сім’ї з Нової Каховки до Криму,

Керченський міст

З тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині російські загарбники вивезли 12 автобусів зі своїми сім’ями до Криму

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у фейсбуці.

«Херсонщина. З Нової Каховки керівництво окупантів вивезло 12 автобусів зі своєю ріднею. Поки що в Крим.  А чого це вони? Страшно?» — зауважив він.

За словами депутата, колаборанти нижчої ланки незадоволені, адже гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов заявляє, що все під їхнім контролем, а ЗСУ «вже понад 1,1 тис. квадратних км на Херсонському напрямку звільнили й не зупиняються».

  • 7 жовтня українська авіація вдарила по пунктах розгортання російських ППО в районі Нової Каховки на Херсонщині.
10 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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