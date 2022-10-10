Окупанти масово вивозять свої сім’ї з Нової Каховки до Криму,

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у фейсбуці.

«Херсонщина. З Нової Каховки керівництво окупантів вивезло 12 автобусів зі своєю ріднею. Поки що в Крим. А чого це вони? Страшно?» — зауважив він.

За словами депутата, колаборанти нижчої ланки незадоволені, адже гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов заявляє, що все під їхнім контролем, а ЗСУ «вже понад 1,1 тис. квадратних км на Херсонському напрямку звільнили й не зупиняються».