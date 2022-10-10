РФ підтягує резерви у напрямку просування ЗСУ на Півдні У Кремлі з’явилась партія антимобілізації, її очолює Кирієнко » На Луганщині ЗСУ звільнили сім населених пунктів На Луганщині станом на 9 жовтня українські військові звільнили сім населених пунктів Сватівського району Про це розповів очільник ОВА Сергій Гайдай у телеграмі. «Першою Збройні Сили України звільнили Греківку. Незважаючи на резонанс в Інтернет спільноті, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як й в інших селах, в які увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною», — наголосив він. Серед деокупованих сіл: Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;

Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.