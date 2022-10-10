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На Луганщині ЗСУ звільнили сім населених пунктів

прапор України

На Луганщині станом на 9 жовтня українські військові звільнили сім населених пунктів Сватівського району

Про це розповів очільник ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

«Першою Збройні Сили України звільнили Греківку. Незважаючи на резонанс в Інтернет спільноті, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів із цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як й в інших селах, в які увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною», — наголосив він.

Серед деокупованих сіл:

  • Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.
10 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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