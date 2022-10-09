 
«  
  »

Зеленський закликав Європу підтримати проєкт Київського безпекового договору

Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав ознайомитися з проєктом Київського безпекового договору, назвавши його можливою фундаментальною передумовою миру на Сході Європи

Про це він сказав у зверненні під час Чорногорського безпекового форуму.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна та Європа мають посилювати союзи та співпрацю, позбутися залежності від РФ і гарантувати собі достатньо зброї для повноцінного захисту в небі, на землі, на морі та в кіберпросторі — й у війні, яка триває, і на випадок майбутньої агресії Росії.

«До речі, усе це враховано в наших пропозиціях для оновлення архітектури безпеки України та Європи, які ми представили. Я прошу всіх вас ознайомитися з проєктом Київського безпекового договору, Kyiv Security Compact, який може стати фундаментальною передумовою миру на Сході Європи», — закликав президент.

  • Під час звернення 8 жовтня президент закликав світ подивитися на інтенсивність війни РФ проти України, щоб оцінити обсяг зброї для захисту, і забезпечити стільки озброєння, щоб РФ більше не мала бажання зруйнувати мир.
9 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  