Зеленський закликав Європу підтримати проєкт Київського безпекового договору

Про це він сказав у зверненні під час Чорногорського безпекового форуму.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна та Європа мають посилювати союзи та співпрацю, позбутися залежності від РФ і гарантувати собі достатньо зброї для повноцінного захисту в небі, на землі, на морі та в кіберпросторі — й у війні, яка триває, і на випадок майбутньої агресії Росії.

«До речі, усе це враховано в наших пропозиціях для оновлення архітектури безпеки України та Європи, які ми представили. Я прошу всіх вас ознайомитися з проєктом Київського безпекового договору, Kyiv Security Compact, який може стати фундаментальною передумовою миру на Сході Європи», — закликав президент.