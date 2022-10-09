В ISW спрогнозували, якими будуть наслідки вибуху на Кримському мосту

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Американські аналітики констатували, що вибух на Кримському мосту, який стався 8 жовтня, не призведе до тривалого порушення ліній комунікацій з окупованим Кримом, але його наслідки на певний час погіршать проблеми у російській логістиці. Руйнування прольотів автодорожнього мосту обмежить пересування, поки міст не буде відремонтований і принаймні частина російських військових поки покладатиметься на поромне сполучення.

Проте росіяни, як і раніше, зможуть перевозити важку військову техніку залізницею. Але перевірки безпеки всіх транспортних засобів, що перетинають міст, будуть посилені, і це призведе до затримок у пересуванні російської військової техніки, особового складу та вантажів до Криму;

В ISW припускають, що Кремль «призначить» міноборони РФ винним у вибуху на мосту та інших невдачах, щоб врятувати репутацію російського диктатора Володимира Путіна.

Між тим деякі прихильники війни у російському інформаційному просторі констатували, що російський диктатор та його найближче оточення не змогли негайно відреагувати на вибух на мосту, який має велике символічне значення. Дехто навіть уперше висловив пряму критику на адресу Путіна. Зокрема відсутність дій у відповідь з боку Росії назвали «слабкістю самого президента».