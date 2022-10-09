Хочу вести свою рубрику

В ISW спрогнозували, якими будуть наслідки вибуху на Кримському мосту » Окупанти визнали, що Кримський міст непридатний для проїзду вантажівок та автобусів Окупаційна влада визнала, що Кримський міст після вибуху непридатний для проїзду вантажівок та автобусів Про це повідомив голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов у telegram. За його словами, рух автомобільною частиною Кримського мосту з 9 жовтня здійснюється лише легковими авто. «До особливого розпорядження рух автомобільною частиною Кримського мосту здійснюватимуть лише легкові автомобілі. Залізнична гілка працюватиме у штатному режимі», — написав Аксьонов. Він додав, що пасажирські автобуси та вантажівки перевозитимуться поромом.