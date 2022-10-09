Гарантуємо збереження життя: Зеленський звернувся до росіян, які хочуть здатись у полон

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

«У Криму було хмарно. Хоча й теж тепло. Але хоч би якими не були хмари, українці знають, що робити. І знають, що наше майбутнє – сонячне. Це майбутнє без окупантів. На всій нашій території, зокрема і в Криму. Якщо окупанти втечуть, поки мають таку можливість, це буде найкращий варіант для них. Якщо їх змушують залишатися – будь-який окупант може знайти спосіб здатися в український полон», — сказав президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, усім російським окупантам, які здадуться в полон — збережуть життя.

«Ми гарантуємо всім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться в полон, збереження їхнього життя. Україна завжди дотримується всіх міжнародних норм, всіх конвенцій. Будь-яких інших варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, ми їм не залишимо. І я знову й знову хочу подякувати всім нашим громадянам, хто воює й працює заради миру для України, заради звільнення всієї нашої землі», — наголосив президент України.