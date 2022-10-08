У Туреччині кажуть, що Путін хоче «нової великої угоди» із Заходом Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео » Втрати росіян у війні перетнули позначку в 62 тисячі, знищено великий міст ФОТО ЗСУ ІЛЮСТРАТИВНЕ Втрати російської армії у повномасштабній війні проти України сягнули понад 62 тисячі вояк, 380 загарбників ЗСУ ліквідували минулої доби. Джерело: дані Генштабу від 8 жовтня Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 62060 (+380) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2472 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5111 (+18) од,

артилерійських систем – 1459 (+4) од,

РСЗВ – 345 (+1) од,

засоби ППО ‒ 180 (+3) од,

літаків – 266 (+0) од,

гелікоптерів – 234 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1079 (+12),

крилаті ракети ‒ 246 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3875 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 136 (+1). Такод знищено «великий міст». Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.