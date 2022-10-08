У Білорусь доставили іранські дрони-камікадзе

Про це у себе в facebook повідомило Регіональне управління Сил територіальної оборони «Захід».

«Іранські дрони-камікадзе, ймовірно, доставлені в Білорусь для атак на західні регіони України», — йдеться у дописі.

Відзначимо, що від Лунінця до кордону з Рівненщиною всього 55 кілометрів. Управління Сил ТрО «Захід» припускає, що вже найближчим часом іранські дрони атакуватимуть західні, або центральні регіони України.

«Тому закликаємо за жодних обставин не ігнорувати сигнали повітряної тривоги», — йдеться у дописі.