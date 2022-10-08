Підірвано Кримський міст (фото та відео)

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У соціальних мережах публікують кадри пожежі на Кримському мосту. За даними місцевих ЗМІ там було чутно потужні вибухи.

Радник голови окупаційної влади Криму Олег Крючков заявив, що пожежа сталася на одній з ділянок мосту. За його інформацією горить цистерна з паливом. Рух мостом було припинено.

«Судноплавні арки не пошкоджені. Про причини та наслідки говорити зарано. Ведуться роботи з гасіння пожежі», — написав Крючков у telegram.

У пресслужбі Кримської залізниці повідомили, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда. Локомотив із частиною вагонів було виведено на станцію Керч.

«Ведуться аварійні роботи. Причини події з’ясовуються», — повідомили у залізниці.

На відео видно, що зруйновано автомобільне полотно мосту, а на залізничній гілці палають цистерни.

Окупаційна влада Криму підтвердила, що рух мостом заблоковано та повідомила, що готується запуск поромної переправи через протоку.