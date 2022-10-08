На Запоріжжі окупанти за добу знищили 18 цивільних об’єктів

Про це повідомили в телеграмі Запорізької ОВА.
На Запорізькому напрямку 7 жовтня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж доби окупанти обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.
«Надійшло 18 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами», — наголосили в обласній адміністрації.
За добу з тимчасово окупованих територій евакуювали 187 людей, зокрема 45 дітей.
Крім того, у загарбаних населених пунктах росіяни намагаються дискредитувати ЗСУ. Для створення фейкового контенту додатково залучають спеціальних кореспондентів російських ЗМІ.
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