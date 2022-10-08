Лазерная липосакция в Киеве

Многие женщины никак не могут избавиться от таких проблемных зон, как жировые складки на животе, «ушки» в области бедер, которые портят вид ног. Устранить данные дефекты не получается даже с помощью тренировок и диет. Благодаря развитию лазерных технологий, врачи смогут помочь вам в решении данных проблем.

На самом ли деле лазерная липосакция может избавить женщин от жира?

Пластические хирурги клиники Platinum Laser часто проводят данную процедуру. Под липосакцией подразумевается эффективный и малоинвазивный способ удаления жировых отложений из организма человека. В процессе используется локальный способ удаления жировой ткани. Даже с помощью диет и изнурительных физических нагрузок вы не сможете достичь подобных результатов.

Липосакция лазером предоставляет возможность не только скорректировать фигуру, но также подтянуть кожный покров. Эта процедура рекомендуется в комплексной терапии по устранению излишков веса.

Липосакция лазерная зачастую назначается следующим категориям людей:

пациентам с нормальным весом, но имеющим проблемные зоны;

людям, имеющим избыточный вес, в частности это первая и вторая стадия ожирения. Более подробно вы можете узнать на сайте.

Как узнать на лазерную липосакцию в Киеве цену?

Липосакция осуществляется в несколько этапов. В первую очередь, пациенту, решившемуся на операцию, нужно пройти консультацию у хирурга. На данном этапе будут проведены анализы, собран четкий анамнез, а также назначена дата проведения липосакции лазерной и ее цена. Только после того, как врач убедиться, что у человека нет противопоказаний к проведению операции, он назначит дату проведения процедуры.

На втором этапе проводится непосредственно сама операция. До процедуры пациента фотографируют, чтобы иметь возможность сравнить результаты. Затем врач отмечает области, на которые будет воздействовать лазер. Липосакция проводится под наркозом. Под воздействием лазера жировая ткань превращается в гель, а затем жир выводят из организма. Последний этап – послеоперационный. Пациента переводят в палату и некоторое время наблюдают. Если человек чувствует себя хорошо, то вечером его могут выписать.