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ЗСУ деокупували понад 2,4 тис. кв. км Херсонщини

ЗСУ

Про це інформує заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«Станом на сьогодні від початку війни Збройні Сили України деокупували понад 2400 квадратних кілометрів української землі», — заявив Тимошенко.

Заступник керівника Офісу президента розповів, що в Херсонському районі деокуповано 6 населених пунктів, у Бериславському — 61: «У цьому ж районі проведені стабілізаційні заходи в 19 населених пунктах. Також проводиться евакуація населення».

Частина критичної інфраструктури в Архангельському, Високопіллі та Осокорівці відновити буде неможливо.

«У Селах Нововоронцовка та Високопілля відновлюють роботи трансформаторів. У селах Золота Балка та Гаврилівка Бериславського району проведені роботи з відновлення мобільного покриття», — додає Тимошенко.

Також найближчим часом відновлять покриття у населених пунктах Новоолександрівка та Давидів Брід.

«Оскільки ці місця лише деокуповані, через постійні загрози, що виникають внаслідок бойових дій максимальне повернення державних органів влади залишається вкрай важким. Попри це у звільнені населені пункти передають гуманітарну допомогу, підвозять питну воду», — звітує заступник керівника Офісу президента України.

Крім того, на Херсонщині зафіксовано 107 воєнних злочинів, проводиться розмінування територій.

7 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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