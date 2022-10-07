Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, чтобы исключить возможность применения российской стороной ядерного оружия. С таким заявлением глава украинского государства выступил по видеосвязи на мероприятии в австралийском Институте Лоуи. Запись выступления была опубликована в телеграм-канале украинского президента.

В своей речи Зеленский не уточнил, имеет ли он в виду применение оружия против России. «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну, вот держи от нас!» Пересмотреть применение своего давления, порядок применения.» — заявил президент Украины.

В России на слова Зеленского отреагировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заявил, что на то, о чем говорил украинский президент должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и Евросоюз. По его словам, выступление Зеленского это «призыв к началу мировой войны». Заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев обвинил Зеленского в том, что тот призвал к ядерному удару по России.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в ответ на эти заявления выступил с утверждением, что президент Украины не говорил о военном ударе по России. По словам Никифорова, Зеленский просто напомнил о своём предложении ввести санкции против России, с которым он выступал ещё до начала российского вторжени 24 февраля. Он отметил, что ядерным ударом грозит Россия, а не Украина.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину президент России Владимир Путин неоднократно угрожал применить ядерное оружие. Так, в своей речи по поводу объявления мобилизации он заявил, что Россия готова использовать «все имеющиеся средства», если будет создана угроза «территориальной целостности страны». При этом Россия недавно заявила об аннексии четырёх украинских регионов.

Президент США Джо Байден на выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке обвинил президента России Владимира Путина в «неприкрытых ядерных угрозах в адрес Европы» и пренебрежении обязанностями по нераспространению ядерного оружия. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Москва столкнется с «катастрофическими последствиями», если применит ядерное оружие против Украины.