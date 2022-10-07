Вірогідно український безпілотник знищив два ракетоносці Ту-22М3 на російському аеродромі «Шайковка»

На території військового аеродрому «Шайковка» в Калузькій області Росії, який розташований за 200 км від українського кордону і за 270 км до Москви стався вибух через падіння безпілотника. Апарат, як заявив голова області Владислав Шапша, «прилетів з боку кордону».

Як передає Цензор.НЕТ, LB.ua з посиланням на свої джерела повідомляє, що безпілотник вилетів з території України і безперешкодно пролетів 200 км від кордону. Російська ППО виявилася повністю безсилою.

«За нашою інформацією, знищені два бомбардувальники Ту-22М3. Російська влада намагається замовчати інформацію про втрати внаслідок атаки», – йдеться в публікації.

У Шайковці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. Саме з цього аеродрому злітають російські Ту-22М3 – дальні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці. Саме з них по території України запускаються ракети Х-22. З цих же літаків на захисників «Азовсталі» скидали некеровані бомби ФАБ-3000. З них у Одеську область летіли російські ракети «Кинджал».