В ISW : застосування росіянами іранських безпілотників не матиме суттєвого впливу на хід війни

Про це йдеться у звіті ISW.

Як відомо, Росія у війні проти України застосовує два види іранських дронів — Shahed-136 і Mohajer-6.

«Використання Росією безпілотників іранського виробництва не створює асиметричних ефектів, як це сталося з використанням Україною наданих США систем HIMARS, і навряд чи суттєво вплине на хід війни», — вважають аналітики.

В Інститут наводять слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова про те, що окупанти загалом застосували 86 іранських дронів-камікадзе, 60% з яких вже було знищено.

«Російські війська, здається, не зосереджують ці безпілотники на асиметричних вузлах поблизу поля бою. Вони використовували багато безпілотників проти цивільних цілей у тилах, ймовірно, сподіваючись створити нелінійні ефекти за допомогою терору. Такі зусилля не приносять успіху», — наголошують експерти.

ISW нагадує й слова речника командування ВПС України Юрія Ігната, який розповідав, що російська армія все частіше використовує дрони іранського виробництва для збереження запасів високоточних ракет.

«Російські сили, ймовірно, використовували нетривіальний відсоток постачання Shahed-136 досі, якщо заяви анонімного співробітника розвідки США наприкінці серпня були правильними про те, що Іран, ймовірно, надасть «сотні» безпілотників Росії», — додають аналітики.