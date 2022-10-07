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Росіяни підірвали дамбу на Донеччині, підтоплено населений пункт

Під час відступу на Донеччині росіяни здійснили підрив дамби, що спричинило підтоплення населеного пункту Райгородок.

Джерелозведення Генштабу станом на 18 годину

Дослівно: «Як і раніше, російські окупанти використовують тактику випаленої землі в Україні. Так, під час чергового хаотичного відступу ворог здійснив підрив дамби, що спричинило підтоплення населеного пункту Райгородок«.

Деталі: У Генштабі також повідомили, що в окупованій Кадіївці на Луганщині відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації.

«У Сватовому вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території», — йдеться також у зведенні.

7 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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