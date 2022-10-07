Половині українців не вистачає грошей до зарплати

івень доходів українців знизився від початку війни. Велика частка громадян втратила роботу, інші отримують неповну заробітну плату. Негативні наслідки кризи на ринку праці не відчула лише п’ята частина працюючих громадян — 20,5% співробітників зазначили, що їх зарплата залишилася на довоєнному рівні та виплати відбуваються вчасно.

Про це повідомляють аналітики кадрового порталу grc.ua

Як зазначається, у нинішню кризу ринок праці увійшов у послабленому стані після пандемічної кризи. Тоді також відбувалися скорочення працівників та зниження заробітних плат. Відтак, на початку року, а саме у січні 2022 року, українці вже зазначали високу незадоволеність рівнем заробітної плати.

Війна ще більше погіршила стан гаманців українців. Згідно з останніми дослідженнями порталу, більше половини громадян відчуває нестачу коштів. Щомісяця не вистачає грошей до зарплати 36% опитаних, ще 30% стикається з браком коштів час від часу.