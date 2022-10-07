Окупанти атакували Запоріжжя іранськими дронами

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

«Ворог атакував обласний центр. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури у двох районах Запоріжжя. Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА Shahed-136. Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів», — написав він.

За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено.

Містян закликають дотримуватися заходів безпеки.

«Окупант застосовує усе наявне озброєння проти цивільних жителів області. Ракети, РСЗВ, артилерія, тепер ще і так звані дрони-камікадзе. Будьте уважні! Не можна чіпати рештки боєприпасів. Не треба фотографувати, знімати відео та поширювати інформацію щодо атак. Довіряйте офіційним джерелам», — наголосив він.