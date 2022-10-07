Франція розглядає можливість передачі Україні нових гармат Caesar Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 11 » На окуповану Донеччину прибули 500 відмобілізованих злочинців для підсилення росармії Для посилення армії РФ на тимчасово окупованій території Донецької області прибуло 500 відмобілізованих кримінальних злочинців Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці. «За наявною інформацією, на посилення російської армії, що воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з п’ятисот відмобілізованих кримінальних злочинців», — йдеться в повідомленні. Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців. А ще командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають.