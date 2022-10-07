На окуповану Донеччину прибули 500 відмобілізованих злочинців для підсилення росармії

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
«За наявною інформацією, на посилення російської армії, що воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з п’ятисот відмобілізованих кримінальних злочинців», — йдеться в повідомленні.
Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців.
А ще командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають.
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