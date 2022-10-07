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Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 11

Удар по Запоріжжю

Про це пише ДСНС.

Станом на ранок 7 жовтня триває проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованих житлових будинків внаслідок ракетних ударів 6 жовтня

За однією адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 8 загиблих осіб, врятовано 6 людей, з яких 5 госпіталізовано.

За іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано трьох загиблих людей, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Всього врятовано 21 людину, загинуло 11 людей.

Станом на 07:00 до робіт залучено 45 осіб та 12 од. техніки ДСНС, а також 5 од. техніки комунальних служб.

7 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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