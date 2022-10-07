Госсекретарь Блинкен объявил о новой помощи мигрантам и беженцам

Госсекретарь Энтони Блинкен в четверг объявил о новой гуманитарной помощи мигрантам и беженцам в Америке во время своего визита в Перу.

Блинкен находится в региональном туре, в ходе которого он посетил Колумбию, Чили, а теперь и перуанскую столицу Лиму, где он сегодня присутствовал на ежегодном собрании Генеральной Ассамблеи Организации американских государств (ОАГ).

Незадолго до участия в переговорах ОАГ на уровне министров по вопросу миграции в западном полушарии Блинкен сообщил журналистам о «новой гуманитарной и двусторонней и региональной помощи» на сумму 240 миллионов долларов, которую выделят Соединенные Штаты.

Эти средства пойдут на удовлетворение потребностей беженцев и мигрантов «во всем нашем полушарии», добавил он, отметив, что речь идет о медицинских услугах, жилье, образовании и юридической помощи.

«У нас сейчас больше людей, перемещающихся по миру, вынужденных покинуть свои дома, чем когда-либо в истории человечества — более 100 миллионов, — сказал Блинкен. — И наше собственное полушарие переживает это глубоко и по-новому».

Миграция превратилась в проблему для администрации президента Джо Байдена, поскольку ее оппоненты из Республиканской партии часто заявляют, что глава государства оставил южную границу США незащищенной от несанкционированного пересечения.

Заседание ОАГ открылось в среду видеообращением президента Украины Владимира Зеленского, который призвал американские государства поддержать его страну перед лицом военного вторжения из России.

Согласно дипломатическим источникам, в пятницу участники встречи должны будут принять резолюцию, осуждающую «российскую агрессию против Украины». Кроме того, они обсудят резолюции, касающиеся прав человека в Венесуэле и Никарагуа, а также тревожную гуманитарную ситуацию на Гаити.

В ходе визита госсекретарь посетил три страны, в которых недавно были избраны лидеры левого политического спектра, традиционно настроенного в странах Латинской Америки против Соединенных Штатов.

В июне несколько латиноамериканских лидеров были возмущены решением Вашингтона не приглашать Никарагуа, Кубу и Венесуэлу — все они находятся под американскими санкциями — на саммит Америк, который проходил в Лос-Анджелесе.