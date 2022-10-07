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Франція розглядає можливість передачі Україні нових гармат Caesar

Гаубиця Caesar

Про це він заявив на пресконференції після засідання саміту Європейської політичної спільноти, передає Укрінформ.

«Ми обговорюємо цю тему стосовно кількох механізмів, але ми справді працюємо над декількома запитами з кількома державами-членами Європейського Союзу, зокрема, щодо нових гармат Caesar», — наголосив Емманюель Макрон.

За його словами, Франція продовить надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Вона стосуватиметься допомоги з обладнанням і навчанням. Емманюель Макрон додав, що підтримка України ґрунтуватиметься на запитах, сформульованих і узгоджених із ЄС і іншими країнами, зокрема Сполученим Королівством.
7 октября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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