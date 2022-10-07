«Давайте ще Третьому Рейху»: реакції українців на вручення Нобелівської премії миру

Нобелівську премію миру 2022 року вручили номінантам з Білорусі, України та Росії.

Премію за «надзвичайні досягнення у встановленні миру» отримали білоруський політв’язень Олесь Біляцький, українська організація «Центр громадянських свобод» та російська правозахисна організація «Меморіал».

«Нобелівський комітет хоче відзначити трьох видатних борців за права людини, демократію та мирне співіснування в сусідніх країнах Білорусі, Росії та Україні.

Завдяки своїм послідовним зусиллям на користь гуманістичних цінностей, антимілітаризму та принципів права, цьогорічні лауреати відродили та вшанували бачення Альфреда Нобеля миру та братерства між націями», – прокоментували у комітеті.

Вибір цьогорічних лауреатів обурив українців, оскільки нагороду вручили представникам двох країн, які ведуть проти України війну.

«Українська правда. Життя» зібрала реакції на скандальне рішення Нобелівського комітету.

Нобелівська премія миру-2022: реакції

«З одного боку, тішуся Нобелівською премією миру для достойної української організації «Центр громадянських свобод».

З іншого – поєднання з білорусами та росіянами – недоречне, бо актуалізує російський міф про «братні три народи», який є основою нинішньої війни проти України», – написав історик та ексголова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович у Twitter.

Він додав, що премію дають не країнам, а людям чи організаціям, але це не виправдовує нагородження росіян під час війни.

«Те, що саме представники Росії, другий рік підряд (і саме в рік, коли ця країна розв’язала наймасштабніший з часів Другої світової війни конфлікт) отримують цю премію – ненормально», – пише В’ятрович.

Журналіст «Української правди» Євген Руденко «запропонував» нову назву премії:

«Давайте ще Третьому Рейху дамо Нобелівську премію миру.

Не знаю що можна було зробити більш ганебне, ніж дати Нобелівську премію МИРУ росіянам і білорусам під час того, як ці дві країни чинять геноцид проти українців та українок», – написала користувачка «Рибка Дорі» у Twitter.

«Є перша Нобелівська премія миру для України. Дуже радію, що цього року премію отримали правозахисники…

Ідея розділити премію між Росією та Білорусією – погана. Але з цими стереотипами нам ще потрібно боротися і перемагати їх», – написала головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва.

«Меморіал – одна з небагатьох російських організацій, до якої в мене немає претензій. Але якого х** ви даєте Нобелівку представникам трьох країн, де дві країни нищать одну? Ви там зовсім в своєму комітеті чи як?

Це просто абсолютна якась відсутність емпатії, розуміння контекстів і чергова спроба запихнути нас в єдиний простір, А МИ НЕ ХОЧЕМО БУТИ В ЄДИНОМУ ПРОСТОРІ», – вважає редакторка «Бабеля» Юліана Скібіцька.

Інститут масової інформації також відреагував на скандальне рішення Нобелівського комітету:

Фото: ІМІ

«Розбудіть мене, коли дадуть Нобелівську премію миру одночасно в Південну і Північну Кореї», – додав користувач «koroboro».

«В часи війни давати Нобелівську премію МИРУ росіянам і білорусам – це дно, яке ще треба було дуже сильно пробивати. Але Нобелівський комітет умудрився це зробити.

І знову «трі сєстри, трі братскіх народа» і оце все з методичок з ХІХ ще століття. Ганебно і ницо», – написала Дарія Анцибор у Facebook.

«Оце штучне, натужне туління докупи українців, росіян і білорусів у форматі однієї премії – найбільша ганьба Нобелівського комітету за всю його історію», – висловився журналіст Віталій Чепинога.