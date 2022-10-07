Британська розвідка оцінила масштаби «російського ленд-лізу» для ЗСУ

За даними британської розвідки, понад половина українського танкового парку складається з захоплених у росіян машин.

Про це, як пише «Європейська правда», йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як зазначається, переобладнана захоплена російська техніка зараз становить значну частину військової техніки України.

«Україна, ймовірно, захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків і близько 650 інших броньованих машин з моменту вторгнення. Понад половина українського танкового парку, який зараз перебуває на озброєнні, потенційно складається з захоплених машин» — йдеться в огляді.

У британській розвідці стверджують, що неспроможність російських екіпажів знищити неушкоджену техніку перед відходом або здачею в полон свідчить про поганий стан їхньої підготовки і низький рівень бойової дисципліни.

«Зважаючи на те, що російські формування перебувають під сильним тиском у кількох секторах, а війська дедалі більше деморалізуються, Росія, ймовірно, продовжуватиме втрачати важке озброєння» — прогнозують у Міноборони Британії.