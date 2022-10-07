Apple iPhone 14 Pro Max — отличный выбор

Компания Apple , лидер рынка мобильных информационных систем продолжает радовать своих пользователей своими решениями. Отличный пример — Айфон 14 Про Макс , великолепный многофункциональный смартфон, который поможет как в бизнесе, так и в обычных бытовых задачах.

Айфон 14 Про Макс несет в себе потрясающее количество инноваций, а также имеет высокую надежность и долгий срок службы. В основе модели, которую вы можете приобрести, перейдя по ссылке, самые современные технологии.

лучшее решение

максимальные возможности

высокая надежность

Качество и еще раз качество

Здесь имеется яркий дисплей с поддержкой повышенной частоты обновления , а также настоящий оптический зумм у камеры на 48 пикселей. Система стабилизации изображения позволяет делать снимки высокого качества как в движении, так и в условиях плохой видимости и большой панорамы. Качество снимков на уровне хорошей зеркальной камеры, а видео можно записывать в формате 4К с высоким качеством звука.

Отличный оптимальный вариант

Данный смартфон от компании Apple надежно защищен от воды по стандарту IP68. Поистине этот смартфон является флагманом всей линейки ан сегодняшний день. Другая модель, это более бюджетный Айфон 14 Про , практически ничем не проигрывает флагману, и также приспособлен для профессиональной видео и фотосъемки. В основе обоих моделей оптимизированный мощный процессор Apple А16 Bionic , на сегодняшний день один из наиболее производительных процессоров в мире.

Модель показывает высочайший уровень безотказности и устойчивости работы при длительном использовании и пиковых нагрузках. Впечатляющие графические возможности системы подтверждены самыми разными независимыми экспертизами. Разрешение экрана — 2556х1179 пикселей, с полнотой в миллионы цветов и оттенков, при частоте обновления экрана 170Гц. Да и слушать музыку на этом смартфоне приятно благодаря динамикам высокого качества.

Смартфон iPhone 14 Pro имеет также:

безотказное программное обеспечение

прочный и устойчивый корпус и экран

отличная гарантийная и постгарантийная поддержка

сервис, доступный в любой точке

Приобретая модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max , вы приобретаете высокое качество, престиж и стильность. Смартфоны серии iPhone 14 будут вашими надежными спутниками и неразлучными друзьями в самых разнообразных ситуациях. Это помощник упростит многие ваши задачи, оставляя при этом исключительно приятные впечатления. Приобретая смартфоны сейчас, вы пользуетесь невероятными скидками!