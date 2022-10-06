За кордоном перебувають до 3 мільйонів українців працездатного віку

Із початком великої війни з 7,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб 5 мільйонів втратили робочі місця, за межі України виїхали майже 3 мільйона громадян працездатного віку.

Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна, передає Інтерфакс-Україна.

«Переважна більшість українців, які виїхали за межі України, – це жінки, діти та особи віком від 60 років. За оцінками ILO (Міжнародна організація праці, МОП), 2,75 млн тих, хто виїхав, перебувають у працездатному віці», — зазначила чиновниця на міжнародному семінарі, присвяченому ситуації на ринку праці України, країн ЄС та інших держав, де українські біженці рятуються від війни.

Дві третіх таких українців мають вищу освіту, а майже половина (49%) була зайнята у висококваліфікованих професіях.

За даними системи моніторингу чисельності населення, що спирається на дані мобільних операторів, щодня кількість осіб, які перебували за межами України, становила близько 3 млн осіб протягом квітня-вересня 2022 року. Цей показник досяг 3,2 млн осіб 25 вересня 2022 року.

Згідно з даними, 42% тих, хто перебуває за межами України, становили особи, які працюють, 17% – особи, які не працюють, 8% – студенти, 23% – пенсіонери, 10% – не вдалося визначити.

Також наразі за кордоном перебувають особи віку:

7% — до 20 років;

11% — 20-29 років;

21% — 30-39 років;

16% — 40-49 років;

33% — понад 50 років;

12% — не вдалося визначити.

Під час семінару учасники розробили рекомендації, які допоможуть вчасно й ефективно реагувати на ризики на ринку праці, спричинені війною.