Українці, які евакуювалися в безпечні місця мають перечекати зиму там, — Верещук

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Віцепрем’єрка Ірина Верещук наголосила, що ті хто евакуювався за кордон чи в безпечні регіони України, мають перечекати зиму там, де зараз знаходяться.

«Ворог намагається використати мирних українців як заручників. Як на тимчасово окупованих територіях, де людей перетворюють на живий щит, так і на звільнених територіях. Він прицільно руйнує цивільну інфраструктуру, щоб прорвати наш гуманітарний фронт», – сказала Верещук.

Віцепрем’єрка закликає, що українцям не варто повертатися у небезпечні регіони, або лише звільнені населені пункти.

«Давайте не будемо наражати себе на небезпеку! Не будемо надто навантажувати мережі й дамо можливість полагодити зруйноване, відновити системи життєзабезпечення. Давайте не будемо створювати додаткових складнощів та допоможемо ЗСУ звільнити нашу землю. Переможемо разом!» – закликала Верещук.