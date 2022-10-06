У Японії знову повітряна тривога: Північна Корея запустила дві ракети малої дальності

Про це повідомляє Офіс прем’єр-міністра Японії.

«Надзвичайне сповіщення. Північна Корея випустила ймовірно балістичну ракету. Стежте за оновленнями», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Reuters, Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності в бік свого східного узбережжя в напрямку Японії після спільних ракетних навчань Південної Кореї та США та повернення американського авіаносця в регіон у відповідь до недавніх ракетних випробувань Півночі.

Запуск ракети став шостим за 12 днів і першим після того, як Північна Корея запустила ракету середньої дальності (IRBM) над Японією у вівторок, 4 жовтня.

«Це вже шостий випадок за короткий період, якщо врахувати лише ті, що були з кінця вересня, – сказав журналістам прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. – Це категорично не можна терпіти».

Запуск відбувся приблизно через годину після того, як Північна Корея засудила Сполучені Штати за розмови з Радою Безпеки ООН про «справедливі заходи протидії Корейської народної армії на спільні південнокорейські та американські навчання».