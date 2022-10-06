Перемоги ЗСУ на Сході Україні ще попереду, — ISW У США надрукують перший гібридний багатоповерховий будинок » У Росії призначили куратора анексованими територіями України Російська влада призначила куратора анексованих територій Донеччини, Луганщини, Херсонської та Запорізької областей

Відповідний указ підписав прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін, пише російське РБК. Курувати «розвиток нових територій» доручили Вадиму Васильєву. Він також призначений заступником міністра будівництва та ЖКГ Росії. До травня Васильєв обіймав посаду в.о. директора департаменту міжбюджетних відносин мінфіну РФ. Російський міністр будівництва Ірек Файзуллін розповів, що цього тижня у відомстві з’явилося 116 нових співробітників. Це пов’язано, зокрема, з тим, що «соціально-економічний розвиток нових територій поставлений в обов’язки мінбуду».