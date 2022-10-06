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Туреччина призначила посла в Ізраїлі вперше після 4 років відсутності дипломатичних відносин

Ізраїль

Про це повідомляє Hurriyet.

«Указом Президента Шакір Озкан Торунлар призначений послом в Ізраїлі. Метін Фейзіоглу був призначений послом Туреччини в ТРПК», — йдеться в повідомленні.

Оголошено призначення послів на 2022 рік. Отримавши схвалення президента Ердогана, міністр Чавушоглу повідомив нових послів про їхні обов’язки.

Шакір Озджан Торунлар був призначений послом у Тель-Авіві. Метін Фейзіоглу був призначений послом Туреччини в Турецькій республіці Північного Кіпру.

Торунлар обіймав посаду генконсула Туреччини в Ізраїлі з 2010 до 2013 року.

«Гіджабі Кіршіґі був призначений у посольство Ірану, Мурат Карагоз — у посольство Португалії, а Таліп Кучукджан — у посольство Індонезії. Чагатай Ерджіес став послом в Афінах, Седат Онал — постійним представником ЄС, Фарук Каймакчі — постійним представником ЄС, а Зекі Левент Гюмрюкчу — постійним представником НАТО», — додають у відомстві.

6 октября, 2022 | Category: Израиль, Новости

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