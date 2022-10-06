Туреччина призначила посла в Ізраїлі вперше після 4 років відсутності дипломатичних відносин

Про це повідомляє Hurriyet.
«Указом Президента Шакір Озкан Торунлар призначений послом в Ізраїлі. Метін Фейзіоглу був призначений послом Туреччини в ТРПК», — йдеться в повідомленні.
Оголошено призначення послів на 2022 рік. Отримавши схвалення президента Ердогана, міністр Чавушоглу повідомив нових послів про їхні обов’язки.
Шакір Озджан Торунлар був призначений послом у Тель-Авіві. Метін Фейзіоглу був призначений послом Туреччини в Турецькій республіці Північного Кіпру.
Торунлар обіймав посаду генконсула Туреччини в Ізраїлі з 2010 до 2013 року.
«Гіджабі Кіршіґі був призначений у посольство Ірану, Мурат Карагоз — у посольство Португалії, а Таліп Кучукджан — у посольство Індонезії. Чагатай Ерджіес став послом в Афінах, Седат Онал — постійним представником ЄС, Фарук Каймакчі — постійним представником ЄС, а Зекі Левент Гюмрюкчу — постійним представником НАТО», — додають у відомстві.
Leave a Reply