Міноборони очікує направлення перших 150 тис. мобілізованих росіян в Україну Макрон хоче переконати лідерів країн ЄС затвердити обмеження цін на газ » Туреччина призначила посла в Ізраїлі вперше після 4 років відсутності дипломатичних відносин Турецьким послом в Ізраїлі вперше після 4 років відсутності депломатичних відносин знову став Шакір Озкан Торунлар Про це повідомляє Hurriyet. «Указом Президента Шакір Озкан Торунлар призначений послом в Ізраїлі. Метін Фейзіоглу був призначений послом Туреччини в ТРПК», — йдеться в повідомленні. Оголошено призначення послів на 2022 рік. Отримавши схвалення президента Ердогана, міністр Чавушоглу повідомив нових послів про їхні обов’язки. Шакір Озджан Торунлар був призначений послом у Тель-Авіві. Метін Фейзіоглу був призначений послом Туреччини в Турецькій республіці Північного Кіпру. Торунлар обіймав посаду генконсула Туреччини в Ізраїлі з 2010 до 2013 року. «Гіджабі Кіршіґі був призначений у посольство Ірану, Мурат Карагоз — у посольство Португалії, а Таліп Кучукджан — у посольство Індонезії. Чагатай Ерджіес став послом в Афінах, Седат Онал — постійним представником ЄС, Фарук Каймакчі — постійним представником ЄС, а Зекі Левент Гюмрюкчу — постійним представником НАТО», — додають у відомстві.