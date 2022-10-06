Свыше 70% американцев считают, что США должны поддерживать Украину

Почти три четверти американцев считают, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на угрозы России о применении ядерного оружия для защиты своей территории. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Reuters/Ipsos и опубликованного в среду.

Согласно результатам опроса, США должны продолжать передачу правительству Владимира Зеленского систем вооружения и оказывать другую военную помощь, несмотря на опасения в отношении обострения конфликта в случае, если Украине будет предоставлено оружие большей дальности.

Онлайн-опрос 1005 американцев показал, что 73% респондентов согласны с тем, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на предупреждения России о том, что она может использовать свой ядерный арсенал. С этим согласились и демократы, и республиканцы, хотя среди сторонников Байдена таких людей оказалось больше – 81% в сравнении с республиканцами.

66% респондентов заявили, что Вашингтон должен продолжать поставлять оружие Украине, по сравнению с 51%, которые дали такой же ответ в аналогичном опросе, проведенном в августе.

Администрация Джо Байдена предоставила Украине c начала российского вторжения помощь в области безопасности на сумму более 16,8 млрд долларов. Во вторник Байден пообещал киевскому правительству новый пакет в размере 625 млн долларов, включая дополнительные мобильные ракетные установки, используемые в недавнем украинском контрнаступлении.

В среду посол России в США заявил, что решение Вашингтона направить больше военной помощи Украине представляет «непосредственную угрозу» интересам Москвы, продлевает кровопролитие и увеличивает риск военного столкновения между Россией и Западом.

Президент России Владимир Путин в последние недели недвусмысленно упоминал о призраке ядерного конфликта на фоне успехов Украины на полях сражений, предупредив Запад, что он будет использовать все доступные средства для защиты территории России, включая украинские территории, аннексированные Кремлем.

Опрос Reuters/Ipsos показал, что большинство американцев (58%) опасаются, что страна движется к ядерной войне с Россией. А 65% обеспокоены тем, что война может обостриться, если Украине будет предоставлено оружие большей дальности, с помощью которого можно будет поражать цели на территории России.

При этом только 35% американцев считают, что проблемы Украины не являются делом США и что их страна не должна вмешиваться. Число таких людей снизилось по сравнению с 40% в августе.

68% респондентов заявили, что с большей вероятностью поддержат на грядущих промежуточных выборах в Конгресс кандидата, который поддерживает продолжение военной помощи Украине, а 72% заявили, что с большей вероятностью проголосуют за кандидата, который поддерживает украинских беженцев.