Свыше 70% американцев считают, что США должны поддерживать Украину

Большинство жителей страны продолжают поддерживать идею об оказании военной помощи Украине, несмотря на угрозы Кремля
Почти три четверти американцев считают, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на угрозы России о применении ядерного оружия для защиты своей территории. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Reuters/Ipsos и опубликованного в среду.
Согласно результатам опроса, США должны продолжать передачу правительству Владимира Зеленского систем вооружения и оказывать другую военную помощь, несмотря на опасения в отношении обострения конфликта в случае, если Украине будет предоставлено оружие большей дальности.
Онлайн-опрос 1005 американцев показал, что 73% респондентов согласны с тем, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на предупреждения России о том, что она может использовать свой ядерный арсенал. С этим согласились и демократы, и республиканцы, хотя среди сторонников Байдена таких людей оказалось больше – 81% в сравнении с республиканцами.
66% респондентов заявили, что Вашингтон должен продолжать поставлять оружие Украине, по сравнению с 51%, которые дали такой же ответ в аналогичном опросе, проведенном в августе.
Администрация Джо Байдена предоставила Украине c начала российского вторжения помощь в области безопасности на сумму более 16,8 млрд долларов. Во вторник Байден пообещал киевскому правительству новый пакет в размере 625 млн долларов, включая дополнительные мобильные ракетные установки, используемые в недавнем украинском контрнаступлении.
В среду посол России в США заявил, что решение Вашингтона направить больше военной помощи Украине представляет «непосредственную угрозу» интересам Москвы, продлевает кровопролитие и увеличивает риск военного столкновения между Россией и Западом.
Президент России Владимир Путин в последние недели недвусмысленно упоминал о призраке ядерного конфликта на фоне успехов Украины на полях сражений, предупредив Запад, что он будет использовать все доступные средства для защиты территории России, включая украинские территории, аннексированные Кремлем.
Опрос Reuters/Ipsos показал, что большинство американцев (58%) опасаются, что страна движется к ядерной войне с Россией. А 65% обеспокоены тем, что война может обостриться, если Украине будет предоставлено оружие большей дальности, с помощью которого можно будет поражать цели на территории России.
При этом только 35% американцев считают, что проблемы Украины не являются делом США и что их страна не должна вмешиваться. Число таких людей снизилось по сравнению с 40% в августе.
68% респондентов заявили, что с большей вероятностью поддержат на грядущих промежуточных выборах в Конгресс кандидата, который поддерживает продолжение военной помощи Украине, а 72% заявили, что с большей вероятностью проголосуют за кандидата, который поддерживает украинских беженцев.
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