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Спецслужби Швеції підтвердили диверсію на «Північних потоках»

Місце аварії на трубопроводі Північний потік

Про це повідомили у Службі державної безпеки Швеції.

На цих вихідних поліція безпеки почала розслідування місця злочину за підтримки берегової охорони, збройних сил Швеції та шведського поліцейського управління.

Після огляду місця злочину правоохоронці констатували, що на Nord Stream 1 і 2 в економічній зоні Швеції сталися вибухи, які завдали значної шкоди газопроводам. Вони дуже вірогідно сталися внаслідок диверсії.

Під час огляду місця події вилучено певні речові докази. Досудове розслідування триває і має показати, чи можна комусь вручити підозру та згодом притягнути до відповідальності.

Також шведські правоохоронці відзначають, що після завершення слідчих дій прокурор зняв оточення місця інциденту.

6 октября, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия

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