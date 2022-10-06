Росіяни завдали ракетних ударів по Хмельниччині: пошкоджено будинки

Окупанти під час повітряної тривоги зранку 6 жовтня вдарили двома ракетами по Хмельниччині, пошкодивши будинки
Про це розповів голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у телеграмі.
«Сьогодні близько 06:00 в Шепетівському районі нашої області зафіксовано вибухи 2-х ракет, випущених країною-агресором. Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об’єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає. Інша впала — на пустирі», — наголосив він.
За попередньою інформацією, падіння ракети призвело до несуттєвих пошкоджень деяких будинків навколо. Також унаслідок обстрілу на залізничну колію впало дерево й зупинився потяг, однак згодом відновив рух.
Сергій Гамалій закликав громадян користуватись укриттями під час повітряної тривоги.
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