Прихильники окупантів автобусами виїжджають зі Сватового на Луганщині та з Херсонщини Французьким сім’ям, які прийняли біженців з України, платитимуть по 150 євро на місяць » Росіяни атакували сімома ракетами інфраструктуру Запоріжжя, є постраждалі Російські окупаційні війська завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю: руйнувань зазнали житлові будинки, з-під завалів дістають людей Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. Внаслідок ударів значних руйнувань зазнали житлові будинки. На жаль, є постраждалі. Рятувальники дістають людей з-під завалів. Своєю чергою секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв уточнив: «Сьогодні рашисти завдали 7 ракетних ударів по звичайних багатоповерхівках, у квартирах яких спали мирні люди». За його словами, зруйновано цілі під‘їзди. «Лікарні та інформаційні центри при школах знаходяться в повній готовності для зустрічі людей», — додав Куртєв. Раніше Старух писав у телеграмі, що внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті. Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях під час тривог. «Дії ворога непередбачувані. Ризик повторних атак є завжди. Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях. Не підходьте до вікон. Не фотографуйте наслідки прильотів. Не треба розповсюджувати інформацію щодо обстрілів.

Бережіть один одного. Потрібна максимальна обережність», — радив Старух. О 05:15 він повідомляв, що окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури.