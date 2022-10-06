Росіяни атакували сімома ракетами інфраструктуру Запоріжжя, є постраждалі

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Внаслідок ударів значних руйнувань зазнали житлові будинки.
На жаль, є постраждалі. Рятувальники дістають людей з-під завалів.
Своєю чергою секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв уточнив: «Сьогодні рашисти завдали 7 ракетних ударів по звичайних багатоповерхівках, у квартирах яких спали мирні люди».
За його словами, зруйновано цілі під‘їзди.
«Лікарні та інформаційні центри при школах знаходяться в повній готовності для зустрічі людей», — додав Куртєв.
Раніше Старух писав у телеграмі, що внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті.
Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях під час тривог.
«Дії ворога непередбачувані. Ризик повторних атак є завжди. Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях. Не підходьте до вікон. Не фотографуйте наслідки прильотів. Не треба розповсюджувати інформацію щодо обстрілів.
Бережіть один одного. Потрібна максимальна обережність», — радив Старух.
О 05:15 він повідомляв, що окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури.
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