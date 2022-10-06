Прихильники окупантів автобусами виїжджають зі Сватового на Луганщині та з Херсонщини

Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

«У результаті поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій, одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ, відзначається виїзд поплічників окупаційної влади. Так, за наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів», — йдеться в повідомленні.

Схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних кампаній з ТОТ АР Крим планують евакуюватися назад на півострів.