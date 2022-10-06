Перемоги ЗСУ на Сході Україні ще попереду, — ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначають, що вкінці вересня росіяни не змогли закріпитися на берегах річок Оскіл і Сіверський Донець, щоб використати їх як природні кордони для запобігання подальшого просування ЗСУ. У результаті українські воїни очистили береги Осколу, форсували Сіверський Донець і взяли Лиман та території довкола нього.

ISW пише, що місцевість Луганщини придатна для ведення швидкої маневреної війни, яку ЗСУ успішно використовували під час контрнаступу на Харківщині. Зазначають, що у відкритих джерелах наразі немає жодних ознак того, що російська армія суттєво зміцнила свої позиції в Луганській області.

«Контрнаступи на Півночі та Півдні України, імовірно, змушують Кремль віддавати пріоритет обороні одного району операцій за рахунок іншого, що потенційно збільшує ймовірність успіху України на обох напрямках», — пише ISW.

Також ISW інформує про те, що Володимир Путін вжив низку заходів для встановлення повного контролю над ЗАЕС, зокрема підписав указ про передачу станції державній компанії «Росенергоатом», а також призначив нового її голову. Український Генштаб своєю чергою повідомив про те, що росіяни змушують українських робітників ЗАЕС отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з «Росенергоатомом».

Крім того, повідомляють, що Володимир Путін надав Рамзану Кадирову звання генерал-полковника.

«Можливо, Путін прийняв рішення підвищити Кадирову звання, щоб зберегти його підтримку та підтримку чеченських сил, одночасно відштовхуючись від Міністерства оборони Росії та міністра оборони Сергія Шойгу», — пише ISW.

Серед інших ключових висновків звіту, що опублікував ISW: