Памела Андерсон випускає книгу мемуарів

Про це зірка повідомила в Instagram.

Як написала актриса серіалу «Рятівники Малібу», вона стала єдиною авторкою книги «Love, Pamela» («З любов’ю, Памела»), не маючи співавторів.

«Моє життя — як матері, як активісти і як актриси. Я так пишаюсь цією книгою», — написала Андерсон.

Як зазначається в описі до книги на сайті видавництва Harper Collins, книга відкриє історію дівчини, яка швидко стала суперзіркою, улюбленою дівчиною з обкладинки Playboy та «емблемою голлівудського гламуру та сексуальної привабливості».

«І все ж Памела Андерсон, яку ми, як ми думаємо, знаємо, була створена випадковістю, а не ретельним культивуванням. «З любовʼю, Памела» розповідає свою справжню історію: історію дівчини з маленького містечка, яка заплуталася у власному сні», — ідеться в описі. «І все ж Памела Андерсон, яку ми, як ми думаємо, знаємо, була створена випадковістю, а не ретельним культивуванням. «З любовʼю, Памела» розповідає свою справжню історію: історію дівчини з маленького містечка, яка заплуталася у власному сні», — ідеться в описі.

Подолавши свою природну сором’язливість, невгамовна уява Памели підштовхнула її до життя, про яке мало хто може навіть мріяти: від пляжів Малібу до жаданого маєтку Playboy. Книга зачіпає різні сторінки життя моделі, не оминаючи період, коли «тактика папарацці була спрямована на знищення іміджу та самооцінки людини».

«Памела граціозно йшла вперед, знайшовши прихисток у своїй любові до мистецтва та літератури, і стала відданою матір’ю та активісткою», — зазначають у видавництві Harper Collins.