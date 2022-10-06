Макрон хоче переконати лідерів країн ЄС затвердити обмеження цін на газ

Президент Франції Еммануель Макрон планує переконати лідерів країн ЄС в необхідності запровадити механізм обмеження ціни на газ, який використовується для виробництва електроенергії..

Про це повідомляє французький мовник BFMTV.

Макрон запевнив, що переконає європейських лідерів до засідання Європейської ради, яке відбудеться 20 та 21 жовтня у Брюсселі.

“Ми збираємося впровадити систему, відповідно до якої на газ, який ми використовуємо для виробництва електроенергії, буде встановлено на стелю цін, що дозволить знизити ціну на електроенергію, що виробляється”, – заявив він.

За словами Макрона, це сприятиме тому, щоб до “кінця жовтня, початку листопада” ціни знаходилися “в районі, який є набагато прийнятнішим і розумнішим”.

5 жовнтя Європейська комісія заявила, що готова розглянути обмеження цін на газ на європейському ринку, щоб упоратися зі зростанням рахунків за електроенергію, спричиненим війною Росії проти України. Більшість європейських держав, включно з Францією виступили за такий механізм.