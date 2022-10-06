Французьким сім’ям, які прийняли біженців з України, платитимуть по 150 євро на місяць

Міністр-делегат уряду Франції з питань міст і житлобудування Олів’є Кляйн у середу анонсував щомісячні виплати в розмірі 150 євро французьким сім’ям, які приймають у себе біженців з України.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Le Figaro.

За словами Кляйна, фінансова підтримка охопить від 5 до 12 тисяч сімей, стосуватиметься періоду з 1 квітня по 31 грудня 2022 року і виплачуватиметься за умови, що українські біженці проживали в сім’ї щонайменше 90 днів.

«Цей винятковий фінансовий захід дозволяє підтримати спонтанний вияв щедрості, який спостерігався під час початку війни в Україні, що є важливою ланкою в управлінні кризою та прийомі переміщених людей», – підкреслив французький міністр.

Міністерство містобудування та житлово-комунального господарства Франції уточнило, що фінансова допомога стосуватиметься всіх, хто прийняв у себе людину з України, яка користується статусом тимчасового захисту в ЄС «незалежно від національності».