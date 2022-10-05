За добу з-за кордону повернулися 31 тис. українців

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

Відомо, що з України минулої доби вибули понад 32 тисячі осіб, зокрема, 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До України за минулу добу в’їхали 34 тисячі осіб, 31 тисяча з них – громадяни України.

Прикордонники також розповіли, що за спробу незаконного перетину державного кордону України вчора було затримано 22 особи – 11 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 11 осіб затримані поза пунктами пропуску. Крім того, не пропущено через кордон ще 8 чоловіків, оскільки у прикордонників виникли підозри щодо дійсності їхніх документів.