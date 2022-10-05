Якщо Росія застосує ядерну зброю, відповідь має бути військовою, — президент Чехії Земан

Про це сказав президент Чехії Мілош Земан після зустрічі з еміром Катару у Празі.

За словами Земана, російські погрози означають, що існує серйозний ризик ядерного конфлікту.

Він вважає, що в такій ситуації не лише європейські держави повинні реагувати військовою відповіддю.

«І ще до цієї відповіді вони повинні надіслати абсолютно чітке попередження, що якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю на українській території, то реакція буде не тільки дипломатичною, а й військовою, з усіма наслідками, які вона може мати», — додав Земан.