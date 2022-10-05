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Як виглядає звільнений Лиман

Президент Володимир Зеленський показав, як виглядає місто Лиман у Донецькій області після його звільнення від російських загарбників.

Джерело: глава держави у соцмережах

Пряма мова: «Ось що залишив після себе окупант в українському Лимані. Держава-агресор знищує скрізь на захопленій території будь-які основи життя: економіку, соціальну сферу, культуру».

Деталі: За словами Зеленського, «це можна зупинити лише в один спосіб: визволити наші землі».

Він певені, що вся територія України буде звільнена від ворога – «ворога України, життя, людяності, закону та правди».

5 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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