Виды рыболовных крючков

Крючок – основа рыбной ловли. Еще до появления первой удочки, для охоты на подводных обитателей использовались шипы деревьев и кустарников, а в дальнейшем для этой цели обтачивали кости крупных животных и птичьи клювы. Но современным рыбакам не придется столкнуться с подобными трудностями – можно с легкостью подобрать рыболовные крючки, которые изготовлены из высокопрочных материалов, а главное просты и удобны в использовании.

Виды крючков для рыбной ловли

Ассортимент изделий широк и разнообразен, поэтому не составит труда выбрать нужную форму, которая полностью соответствует потребностям будущего обладателя. Самые распространенные вариации:

Офсетные. Этот тип рыболовных крючков традиционно задействуют для силиконовых приманок – небольшой изгиб хорошо фиксирует гладкий, скользкий материал. Подходят для использования в сочетании с «ушастыми» грузилами.

Одинарные. Универсальный, а потому популярный вариант – истинная классика, актуальность которой подтверждена успешным многолетним применением для рыбной ловли.

Двойные. Усовершенствованная одинарная модель. Двойники рекомендованы для джиговой рыбалки за счет хорошей зацепистости изделия. Подходят для силиконовых и поролоновых наживок, а также ловли на живца.

Тройные. Созданы для тех, кто планирует получить богатый улов, рассчитывая преимущественно на хищников. Сочетание сразу трех крючков увеличивает вероятность того, что рыба все-таки попадется на удочку и не сорвется с нее. Но стоит учитывать, что извлечение подобного изделия создает определенные трудности, поэтому стоит соблюдать максимальную аккуратность при их использовании.

Большинство рыбаков предпочитают одинарные элементы и двойники, но полезно опробовать все виды изделий, сравнивая и выбирая лучшие варианты.

Рыболовные крючки: как подобрать подходящий тип жала?

Удобство эксплуатации определяет не только форма самого крючка, но и характеристики его острия. Основные виды:

Игла – тонкие элементы, которые могут быть гладкими, либо дополненными специальной бородкой.

Копье – один из базовых вариантов, удобен при извлечении и наносит хищнику минимальный урон.

Закругленные – не только легко пробьют рыбью пасть, но и позволят удержать улов.

Клюв – по внешнему виду схож с предыдущим типом изделий, обладает идентичными характеристиками.

Острие ножа – самый жесткий из всех вариантов, который нередко сильно повреждает рыбу, но обладает отличной зацепистостью.

Подобрать оптимальные варианты можно только опытным путем, поэтому стоит запастись различными видами крючков. Чтобы купить качественные изделия, рассчитанные на продолжительное использование, стоит приобретать рыболовные снасти от производителя: «Днипро-Свинец» предлагает покупателям большой выбор товаров по доступным ценам.