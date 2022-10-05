В США призывают конфисковать суверенные активы РФ, замороженные по всему миру

Американские сенаторы Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) и Шелдон Уайтхаус (демократ от штата Род Айланд) считают, что значительная финансовая помощь Украине может быть оказана с помощью активов, конфискованных у Центрального банка РФ, и других суверенных активов РФ. Сенаторы предлагают добавить законопроект о российских элитах, доверенных лицах и олигархах (REPO Act 2022), к закону о государственной обороне США на 2023-й финансовый год.

«Публичная отчетность показывает, что российские активы на сумму более $300 миллиардов были заморожены по всему миру. Это гораздо больше, чем сумма всех средств, изъятых и конфискованных у российских олигархов, — заявил сенатор Риш. — Учитывая уникальность и жестокость вопиющей, незаконной войны России в Украине, будет правильно, если эти средства будут конфискованы и перенаправлены на то, чтобы помочь Украине выиграть эту войну и восстановить свою страну».

В свою очередь, сенатор Шелдон Уайтхаус считает, что США должны «четко дать понять Владимиру Путину, что если он продолжит жестокое вторжение в Украину, то получит в ответ финансовые последствия». «Эта мера пошлет такой сигнал громко и ясно», — заявил Уайтхаус.

Сенаторы Риш и Уайтхаус предлагают:

— дать президенту США право конфисковать российские суверенные активы, замороженные в США;

— требовать от финансовых учреждений сообщать обо всех суверенных активах РФ, находящихся у них на хранении;

— создать фонд поддержки Украины и требовать, чтобы любые конфискованные суверенные средства размещались в пользу Украины;

— дает госсекретарю США полномочия на отправку конфискованных средств в Украину;

— предоставить управлению по координации санкций Госдепартамента США дополнительные ресурсы для работы с партнерами и союзниками за рубежом в целях конфискации дополнительных суверенных активов России в других странах.