Соединенные Штаты во вторник предупредили хунту, захватившую власть в результате переворота в западноафриканской стране, о рисках сотрудничества с Россией. Российская частная военная компания Вагнера, принадлежащая «повару Путина» Евгению Пригожину, всячески поддержала военный переворот в Буркина-Фасо.

«Страны, в которых была развернута группа [Вагнера], оказались более слабыми и менее безопасными, и мы видели это в ряде случаев в Африке», — заявил журналистам представитель Госдепартамента Ведант Патель.

«Мы осуждаем любые попытки обострить текущую ситуацию в Буркина-Фасо и настоятельно призываем новое переходное правительство придерживаться согласованных сроков возвращения к демократически избранному правительству, возглавляемому гражданскими лицами», — сказал он.

Страна погрузилась в беспорядки в минувшие выходные, когда подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, захвативший власть в январе, был свергнут 34-летним Ибрагимом Траоре.

Небольшая группа демонстрантов в Уагадугу, столице страны, во вторник скандировала лозунги в поддержку России и против Франции, бывшей колониальной державы, которая долгое время оказывала основное влияние на государства Западной Африки.

Слухи о российском влиянии еще больше усилились, когда основатель группы Вагнера, российский бизнесмен Евгений Пригожин, приветствовал Траоре в социальных сетях, заявив, что он и его войска «сделали то, что было необходимо» во «благо своего народа».

Хунта, захватившая власть в соседней Мали, уже наладила связи с группой Вагнера, также игнорируя предупреждения Запада.

Вагнеровцев обвиняют в нарушениях прав человека в Центральноафриканской Республике, Ливии, Сирии и в Украине, а эксперты называют ЧВК «теневой армией» Владимира Путина.

Пригожин, которого прозвали «поваром Путина» из-за его контрактов на кейтеринговые услуги для Кремля, ранее отрицал свою причастность к деятельности Вагнера, на прошлой неделе подтвердил, что основал группу в 2014 году, заявив, что его первоначальной целью была отправка «патриотов» на восток Украины.