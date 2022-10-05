США оголосили новий пакет допомоги Україні: HIMARS, артилерія, боєприпаси, протимінний транспорт

Державний департамент США виділив військову допомогу Україні на суму 625 мільйонів доларів за Програмою президентських повноважень, за якою глава держави уповноважує виділяти озброєння іншій країні із власних запасів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 4 жовтня, заявив: “Відповідно до повноважень, делегованих президентом, я дозволяю наше двадцять друге від серпня 2021 року вилучення американської зброї та обладнання на користь України. Це вилучення на суму 625 мільйонів доларів передбачає додаткову зброю, боєприпаси та обладнання із запасів Міністерства оборони США”.

Розпорядження президента дозволяє США швидко передавати товари та послуги без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

“Разом з нашими союзниками і партнерами з 50-ти країн світу ми доставляємо зброю та обладнання, які ефективно використовуються українськими силами в успішному контрнаступі задля повернення їхніх земель, незаконно захоплених Росією”, — сказав державний секретар США.

Про новий пакет військової допомоги Україні оголосив президент США Джо Байден у телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським. У розмові також брала участь віце-президентка США Камала Гарріс.

Джо Байден також запевнив президента Зеленського, що США продовжуватимуть запроваджувати санкції щодо “фізичних осіб, організацій чи країн, які надають підтримку так званій анексії” українських територій.

За повідомленням Білого дому, у новий пакет допомоги входять “додаткова зброя та обладнання, включно з HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніка”.

За даними Держдепу США, цей пакет допомогу включає, серед іншого, таке озброєння:

4 пускові установки високомобільних артилерійських ракет HIMARS, 32 самохідних артилерійських установки Howitzer (155мм та 105мм), понад 75 тисяч артилерійських снарядів, 200 протимінних транспортних засобів MaxxPro, 200 тисяч боєприпасів до стрілецької зброї, обладнання для встановлення перешкод, притипіхотні боєприпаси та інше польове обладнання.

“За цей рік Сполучені Штати згуртували світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою свободу та демократію від російської агресії. Як ми сьогодні знову демонструємо, Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні критично важливі потужності, аби задовільнити їхні потреби на полі бою, які змінюються”, — прокоментувала новий пакет допомоги Україні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.