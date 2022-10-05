Ситуація на Херсонщині кардинально зміниться після звільнення Берислава, — офіцер ЗСУ Трегубов

Таку думку він висловив в етері телеканалі «Еспресо».

«В росіян немає потенціалу втримати Херсон конвенційними засобами. Мені здається, що ситуація на правому березі Дніпра вирішиться не в Херсоні, а за Бериславом. Оскільки, якщо Збройні сили України зараз звільнять Берислав і візьмуть під контроль вихід до Каховської ГЕС, то в росіян завершиться те невеличке постачання, яке в них було. Звісно вони будуть щось перекидати поромами, однак цей спосіб логістики буде під вогневим контролем ЗСУ», — пояснив Трегубов.

Офіцер ЗСУ вважає, що для того, щоб утримати Херсон Путін знову буде погрожувати ядерною зброєю.

«Після того, як ЗСУ звільнять Берислав, все угруповання російських військ в Херсоні буде замкнене. І це стосується постачання не тільки боєприпасів, а й навіть їжі та медикаментів для військ Росії. Тому я уявлення не маю, як вони будуть утримувати Херсон. Хіба Путін знову буде волати про ядерну зброю», — додав він.