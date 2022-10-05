Рейтинг президента Байдена упал до 40%

Рейтинг одобрения президента Джо Байдена на этой неделе снизился и приблизился к самому низкому уровню за время его президентства, в то время как до промежуточных выборов в Конгресс осталось всего пять недель. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, сделанного агентством Ipsos по заказу «Рейтер».

Согласно новому соцопросу, 40% американцев одобряют работу Байдена по сравнению с 41% неделей ранее.

Снижающаяся популярность президента, которая в мае и июне падала до 36%, способствовала возникновению ожиданий, что Демократическая партия после промежуточных выборов потеряет контроль над Палатой представителей, а, возможно, и над Сенатом.

Байден вступил в должность в январе 2021 года в разгар пандемии COVID-19. Его президентство было омрачено глобальным кризисом в области здравоохранения и экономическими проблемами, в том числе стремительным ростом инфляции.

В опросе, проведенном Reuters/Ipsos, участвовали 1003 американца, в том числе 448 демократов и 383 республиканца. Погрешность составляет четыре процентных пункта.